Тюмень за день: 27 марта

С 30 марта автобусы в Тюмени будут ходить по графику выходных

По сообщению Тюменьгортранса, с 30 марта по 3 апреля включительно городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам воскресных дней.

Провериться на коронавирус в Тюмени можно в частной клинике

Обратиться туда могут только те, кто не имеет признаков ОРВИ, но хотел бы обследоваться. Услуга платная.

250 тысяч жителей Тюменской области, отправленных до 10 апреля в самоизоляцию, получат адресную помощь

Тем, кому положена выплата, не надо беспокоиться о сборе справок, медицинских заключений и прочих документов.