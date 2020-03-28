Тюмень за день: 27 марта

С 30 марта автобусы в Тюмени будут ходить по графику выходных
По сообщению Тюменьгортранса, с 30 марта по 3 апреля включительно городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам воскресных дней.
Провериться на коронавирус в Тюмени можно в частной клинике
Обратиться туда могут только те, кто не имеет признаков ОРВИ, но хотел бы обследоваться. Услуга платная.
250 тысяч жителей Тюменской области, отправленных до 10 апреля в самоизоляцию, получат адресную помощь
Тем, кому положена выплата, не надо беспокоиться о сборе справок, медицинских заключений и прочих документов.
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