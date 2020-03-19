У автобуса №11 меняется расписание

16:00 19 марта 2020
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В Тюмени с 23 марта будет изменено расписание маршрута №11 "Рабочий поселок — Дом обороны" в направлении движения мкр. Антипино.

По сообщению Тюменьгортранса, первое отправление от остановки "Дом обороны" будет в 05:56, последнее — в 19:22. С остановочного пункта "6 км Старого Тобольского тракта" в сторону города последнее отправление будет в 20:24.

Уточнить график движения автобуса можно по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: общественный транспорт
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