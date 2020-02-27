На улице Воровского ограничат парковку

09:20 27 февраля 2020
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В Тюмени ограничения для транспорта вводятся в районе здания №35 по улице Воровского. Знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" начнут действовать там с 19 марта 2020 года, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

Теги: парковки
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