На улице Воровского ограничат парковку

В Тюмени ограничения для транспорта вводятся в районе здания №35 по улице Воровского. Знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" начнут действовать там с 19 марта 2020 года, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.
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