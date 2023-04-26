Парковка или паркинг – в чем разница?

Правила и нормы при проектировании многоквартирных жилых домов требуют от застройщиков предусматривать определенное количество машино-мест в привязке к параметрам реализуемого проекта. Застройщики стараются решить данный вопрос по-разному: устройством плоскостных парковок в границах территории дома либо путем строительства многоуровневых паркингов.
Парковка – это место общественного пользования, на котором любой человек может припарковать свой автомобиль. Устройство плоскостных парковок вблизи дома рано или поздно может привести к противостоянию "автомобили или пешеходы" в любом дворе многоэтажного дома.
Паркинг - это строение с парковочными местами (машино-местами) для стоянки транспортных средств, оборудованное системой вентиляции, электроснабжения, пожаротушения и контроля доступа, на территории которого только хозяин машино-места (в силу закона) может осуществлять парковку автомобиля.
Преимущества владения машино-местом в паркинге сложно переценить. Собственное парковочное пространство гарантирует владельцу транспортного средства:
- свободу для парковки в любое время суток;
- комфортные климатические условия для автомобиля;
- безопасность автомобиля, т.к. доступ в паркинг имеют только собственники машино-мест.
Поэтому сегодня строительство многоуровневых паркингов – современный стандарт возведения новостроек и один из компонентов, формирующих комфортную среду для проживания.
Например, в жилом районе "Ново-Патрушево" Тюменская домостроительная компания построила три закрытых двухуровневых паркинга, в которых любой желающий может приобрести машино-место для своего автомобиля:
• паркинг №1 по ул. Федюнинского, 64, корпус 3;
• паркинг №2 по ул. Федюнинского, 62, строение 1;
• паркинг №3 по ул. Федюнинского, 60, строение 1.
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