Тюмень за день: 26 февраля

Тюменцев предупреждают о непогоде

По сведениям Тюменского гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия прогнозируются в городе на ближайшие сутки.

В Тюменской области вынесли приговор мужчинам, убившим спящего знакомого

35-летнему мужчине суд назначил 11 лет колонии строгого режима, его сообщнику — 13 лет колонии строгого режима.

Сотрудник автосалона под наркотиками попал в ДТП на чужом авто

Когда водитель иномарки подошел к отечественной машине, то увидел, что ее водитель и пассажир спят. Разбудить их смогли только прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД.