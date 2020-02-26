Тюмень за день: 26 февраля

18:00 26 февраля 2020
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Тюменцев предупреждают о непогоде

По сведениям Тюменского гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия прогнозируются в городе на ближайшие сутки.

В Тюменской области вынесли приговор мужчинам, убившим спящего знакомого

35-летнему мужчине суд назначил 11 лет колонии строгого режима, его сообщнику — 13 лет колонии строгого режима.

Сотрудник автосалона под наркотиками попал в ДТП на чужом авто

Когда водитель иномарки подошел к отечественной машине, то увидел, что ее водитель и пассажир спят. Разбудить их смогли только прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД.

Теги: Тюмень за день
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