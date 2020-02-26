Тюмень за день: 26 февраля

Тюменцев предупреждают о непогоде
По сведениям Тюменского гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия прогнозируются в городе на ближайшие сутки.
В Тюменской области вынесли приговор мужчинам, убившим спящего знакомого
35-летнему мужчине суд назначил 11 лет колонии строгого режима, его сообщнику — 13 лет колонии строгого режима.
Сотрудник автосалона под наркотиками попал в ДТП на чужом авто
Когда водитель иномарки подошел к отечественной машине, то увидел, что ее водитель и пассажир спят. Разбудить их смогли только прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД.
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