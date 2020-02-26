Тоболячка убила сожителя из охотничьего ружья

В Тобольске завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве сожителя.
Трагедия произошла 2 января 2020 в доме по улице Панова. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры выстрелила в сожителя из охотничьего ружья. От ранения в грудь мужчина погиб.
Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Вскоре дело рассмотрит суд, сообщает СУ СКР по Тюменской области.
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