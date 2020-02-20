Тюмень за день: 20 февраля

Тюменский детский телефон доверия принял 170 тыс. звонков
Детский телефон доверия — это бесплатная и анонимная служба экстренной помощи. Номер телефона абонента не определяется, нет необходимости подтверждать свою личность.
Коллекторов оштрафовали за звонки тюменке по поводу бывшей коллеги
В Тюмени к административной ответственности привлекли коллекторское агентство, которое угрожало знакомой должницы.
В ГИБДД рассказали о схеме парковок в центре 23 февраля
Парковка на верхнем ярусе набережной в районе Никольского моста будет бесплатной для зрителей мероприятия.
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