Участок улицы Мельникайте будут закрывать на ночь

В Тюмени с 7 по 13 февраля ежедневно с 23.30 до 05.30 будет прекращено движение транспорта на участке улицы Мельникайте от дома №115 до административного здания №116.
"Решение принято в связи со строительством объекта "Реконструкция транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д "Москва — Владивосток" с улицы Мельникайте"", — сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
Пути объезда: ул. Малыгина, ул. В. Гнаровской, ул. 50 лет ВЛКСМ, межквартальные проезды.
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