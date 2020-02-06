Участок улицы Мельникайте будут закрывать на ночь

14:02 06 февраля 2020
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В Тюмени с 7 по 13 февраля ежедневно с 23.30 до 05.30 будет прекращено движение транспорта на участке улицы Мельникайте от дома №115 до административного здания №116.

"Решение принято в связи со строительством объекта "Реконструкция транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д "Москва — Владивосток" с улицы Мельникайте"", — сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Пути объезда: ул. Малыгина, ул. В. Гнаровской, ул. 50 лет ВЛКСМ, межквартальные проезды.

Теги: дорожное движение
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