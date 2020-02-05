Тюменская автоинспекция усилила дежурство на трассах

16:54 05 февраля 2020
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ГИБДД Тюменской области увеличит число нарядов ДПС на федеральных трассах. Это обусловлено ухудшением  погодных условий  - синоптики прогнозируют дожди и понижение температуры воздуха в ночные часы. 

Автоинспекторы обследуют дороги на предмет их обработки противогололедными материалами, работая в оперативном взаимодействии с дорожными службами и информируя их о выявленных недочетах.

ГИБДД призывает автомобилистов выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, принимая во внимание как повышенную скользкость, так и плохую видимость. В ночное время, когда возможно обледенение, лучше ограничить поездки по загородным автодорогам.

В январе этого года на дорогах Тюменской области произошло 95 ДТП из-за неправильно выбранного скоростного режима,  в этих авариях 3 человека погибли, 148 травмированы, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Теги: безопасность дорожного движения , ГИБДД , дороги
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