Тюменская автоинспекция усилила дежурство на трассах

ГИБДД Тюменской области увеличит число нарядов ДПС на федеральных трассах. Это обусловлено ухудшением погодных условий - синоптики прогнозируют дожди и понижение температуры воздуха в ночные часы.

Автоинспекторы обследуют дороги на предмет их обработки противогололедными материалами, работая в оперативном взаимодействии с дорожными службами и информируя их о выявленных недочетах.

ГИБДД призывает автомобилистов выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, принимая во внимание как повышенную скользкость, так и плохую видимость. В ночное время, когда возможно обледенение, лучше ограничить поездки по загородным автодорогам.

В январе этого года на дорогах Тюменской области произошло 95 ДТП из-за неправильно выбранного скоростного режима, в этих авариях 3 человека погибли, 148 травмированы, сообщили в Госавтоинспекции региона.