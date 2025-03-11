На трассе Тюмень-Омск у Ялуторовска запустили автоматический пункт весового и габаритного контроля

09:00 11 марта 2025
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ФКУ "Уралуправтодор" запустило в тестовом режиме автоматический пункт весового и габаритного контроля на 48-м километре автомобильной дороги  Тюмень  - Омск в Ялуторовском районе Тюменской области. 

Как пояснили в ГАИ, комплекс  предназначен для измерения весовых и габаритных параметров транспорта, прошедшего через зону весогабаритного контроля, фото и видео- фиксации транспортных средств в зоне весогабаритного контроля, передачи информации в базу данных Федерального дорожного агентства для дальнейшей обработки, выявления нарушений правил движения тяжеловесного и  крупногабаритного транспорта. 

"Уралуправтодор" рекомендует соблюдать правила перевозки грузов, чтобы не получить административных наказаний.

Теги: безопасность дорожного движения , федеральная трасса , Ялуторовский район
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