На трассе Тюмень-Омск у Ялуторовска запустили автоматический пункт весового и габаритного контроля

ФКУ "Уралуправтодор" запустило в тестовом режиме автоматический пункт весового и габаритного контроля на 48-м километре автомобильной дороги Тюмень - Омск в Ялуторовском районе Тюменской области.

Как пояснили в ГАИ, комплекс предназначен для измерения весовых и габаритных параметров транспорта, прошедшего через зону весогабаритного контроля, фото и видео- фиксации транспортных средств в зоне весогабаритного контроля, передачи информации в базу данных Федерального дорожного агентства для дальнейшей обработки, выявления нарушений правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта.

"Уралуправтодор" рекомендует соблюдать правила перевозки грузов, чтобы не получить административных наказаний.