Тюмень за день: 29 января

В Тюмени субсидию на оплату жилья получили 10 тысяч семей

Средний размер субсидии на одну семью составил 1247,72 руб.

Тюменцу запретили работать детективом из-за незаконного сбора информации

В ноябре 2018 года к детективу обратился владелец салона красоты, который заподозрил бывшую работницу в продаже клиентской базы данных.

В Тюмени в четвертый раз состоится "Битва на Туре"

В 2020 году Extreme Team представит на фестивале новые виды спорта и площадки.

Тюменцам напоминают об арендной амнистии

Планировалось, что амнистия будет действовать до 1 июля 2019 года, но из-за высокой заинтересованности арендаторов было решено продлить ее еще на год.