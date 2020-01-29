Тюмень за день: 29 января

В Тюмени субсидию на оплату жилья получили 10 тысяч семей
Средний размер субсидии на одну семью составил 1247,72 руб.
Тюменцу запретили работать детективом из-за незаконного сбора информации
В ноябре 2018 года к детективу обратился владелец салона красоты, который заподозрил бывшую работницу в продаже клиентской базы данных.
В Тюмени в четвертый раз состоится "Битва на Туре"
В 2020 году Extreme Team представит на фестивале новые виды спорта и площадки.
Тюменцам напоминают об арендной амнистии
Планировалось, что амнистия будет действовать до 1 июля 2019 года, но из-за высокой заинтересованности арендаторов было решено продлить ее еще на год.
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