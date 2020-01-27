Тюмень за день: 27 января

Вероника Ефремова возглавила совет ректоров вузов Тюменской области

Выборы председателя состоялись на первом в этом году заседании Совета ректоров вузов Тюменской области.

В Тюмени адвокат обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

Завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летней адвоката Тюменской областной коллегии адвокатов, обещавшей за крупную сумму денег помочь прекратить уголовное преследование.

В подъезде дома на Геологоразведчиков нашли убитого мужчину

По версии следствия, в минувшее воскресенье двое мужчин без определенного места жительства распивали в подъезде спиртное.

Стандарт участия граждан в решении городских вопросов обсудят в Тюмени

В мероприятии может участвовать любой житель Тюмени.

Бывшего директора завода "Электрон" оштрафовали за миллионные долги по зарплате

В ходе следствия подозреваемый и его адвокат ходатайствовали о прекращении уголовного дела, и следователь обратился в суд с ходатайством о назначении судебного штрафа.