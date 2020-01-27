Тюмень за день: 27 января

Вероника Ефремова возглавила совет ректоров вузов Тюменской области
Выборы председателя состоялись на первом в этом году заседании Совета ректоров вузов Тюменской области.
В Тюмени адвокат обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере
Завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летней адвоката Тюменской областной коллегии адвокатов, обещавшей за крупную сумму денег помочь прекратить уголовное преследование.
В подъезде дома на Геологоразведчиков нашли убитого мужчину
По версии следствия, в минувшее воскресенье двое мужчин без определенного места жительства распивали в подъезде спиртное.
Стандарт участия граждан в решении городских вопросов обсудят в Тюмени
В мероприятии может участвовать любой житель Тюмени.
Бывшего директора завода "Электрон" оштрафовали за миллионные долги по зарплате
В ходе следствия подозреваемый и его адвокат ходатайствовали о прекращении уголовного дела, и следователь обратился в суд с ходатайством о назначении судебного штрафа.
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