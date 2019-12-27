Тюмень за день: 26 декабря

18:00 26 декабря 2019
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В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек на пожаре

Серьезный пожар произошел в хостеле на улице Олега Кошевого вечером 24 декабря.

На тюменском ж/д вокзале начнут досматривать багаж

Все пассажиры и посетители вокзала помимо прохождения через рамки металлодетектора должны будут предъявить для досмотра свой багаж и ручную кладь.

За год к врачам за извлечением инородных предметов обратились более сотни тюменцев

Врачи напоминают родителям о необходимости создавать безопасную среду для своего ребенка.

Теги: Тюмень за день
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