Тюмень за день: 26 декабря

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек на пожаре
Серьезный пожар произошел в хостеле на улице Олега Кошевого вечером 24 декабря.
На тюменском ж/д вокзале начнут досматривать багаж
Все пассажиры и посетители вокзала помимо прохождения через рамки металлодетектора должны будут предъявить для досмотра свой багаж и ручную кладь.
За год к врачам за извлечением инородных предметов обратились более сотни тюменцев
Врачи напоминают родителям о необходимости создавать безопасную среду для своего ребенка.
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