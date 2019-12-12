У автобуса №60 появятся новые остановки

17:20 12 декабря 2019
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В Тюмени с 21 декабря в схему движения маршрута № 60 "ул. Городская — Сквер Петра Потапова" будут включены еще три остановки. Это "Пенсионный фонд", "ул. Шиллера" (при движении в сторону ул. М. Тореза) и "ул. Мориса Тореза" (при движении в сторону ул. Трактовая), сообщает Тюменьгортранс.

Расписание автобуса можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: автобусы , Тюменьгортранс
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