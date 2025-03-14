Узнать расписание автобусов в Тюмени можно по QR-коду

В Тюмени ведется поэтапный переход на новый вид информационных табличек с расписанием движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок с QR-кодами, в том числе следующих до садоводческих товариществ, расположенных на остановочных пунктах. Они появились уже на 194 остановочных пунктах, сообщили в администрации города.

Чтобы узнать, когда приедет автобус, необходимо навести камеру смартфона на QR-код и перейти по полученной ссылке, по которой доступно актуальное расписание и прогнозное время прибытия автобусов, а также указан перечень маршрутов, проходящих через остановочный пункт, интервал движения в пиковые (с 07:00 до 09:00, с 17:00 до 19:00) и межпиковые часы, начало и окончание движения автобусов по маршрутам.

Внедрение табличек с указанием интервалов движения транспорта является важным шагом в повышении удобства городских транспортных систем, что подтверждается опытом реализации в таких городах, как Екатеринбург, Пермь, Москва, отметили в администрации Тюмени.