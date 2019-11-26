У автобуса №36 поменяется схема движения

В Тюмени с 30 ноября вносятся изменения в схему движения маршрута №36 "Центральный рынок — с/о Лаванда". По сообщению Тюменьгортранса, в него включается остановочный пункт "ул. Армизонская" и исключается остановочный пункт "ул. Семена Шахлина" по направлению движения в сторону улицы Любимой.

Расписание автобуса можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.