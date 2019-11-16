Тюмень за день: 15 ноября

В поселке Винзили ввели в эксплуатацию многоквартирник-долгострой
Ввод дома планировался еще в четвертом квартале 2016 года.
Александр Моор выделил материальную помощь жителям тобольских деревень, расположенных возле озера с зараженной рыбой
По 10 тысяч рублей получат взрослые и дети деревень Ачиры, Иземеть, Ишменево.
В Армизонском районе сменился глава
В октябре текущего года в связи с досрочным прекращением полномочий действующего главы района Евгения Золотухина местной думой был объявлен конкурс.
В Тобольском районе спасли замерзающего лебедя
После спасения птицу отогрели и осмотрели. Сейчас лебедь обитает в теплом вольере частного подворья.
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