Тюмень за день: 15 ноября

18:00 15 ноября 2019
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В поселке Винзили ввели в эксплуатацию многоквартирник-долгострой

Ввод дома планировался еще в четвертом квартале 2016 года.

Александр Моор выделил материальную помощь жителям тобольских деревень, расположенных возле озера с зараженной рыбой

По 10 тысяч рублей получат взрослые и дети деревень Ачиры, Иземеть, Ишменево.

В Армизонском районе сменился глава

В октябре текущего года в связи с досрочным прекращением полномочий действующего главы района Евгения Золотухина местной думой был объявлен конкурс.

В Тобольском районе спасли замерзающего лебедя

После спасения птицу отогрели и осмотрели. Сейчас лебедь обитает в теплом вольере частного подворья.

Теги: Тюмень за день
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