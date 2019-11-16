Тюмень за день: 15 ноября

В поселке Винзили ввели в эксплуатацию многоквартирник-долгострой

Ввод дома планировался еще в четвертом квартале 2016 года.

Александр Моор выделил материальную помощь жителям тобольских деревень, расположенных возле озера с зараженной рыбой

По 10 тысяч рублей получат взрослые и дети деревень Ачиры, Иземеть, Ишменево.

В Армизонском районе сменился глава

В октябре текущего года в связи с досрочным прекращением полномочий действующего главы района Евгения Золотухина местной думой был объявлен конкурс.

В Тобольском районе спасли замерзающего лебедя

После спасения птицу отогрели и осмотрели. Сейчас лебедь обитает в теплом вольере частного подворья.