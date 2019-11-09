Тюмень за день: 8 ноября

В Тюменской области к переписи из карт убрали более 18 тыс. домов

Из списков удалялись снесенные, сгоревшие и разрушенные дома.

В Тюмени женщина выпала с 6-го этажа

Начата доследственная проверка.

В Тюменской области разыскали заплутавшего в лесу мужчину

Родные с вечера и до поздней ночи пытались найти его сами, но безрезультатно.

В Тюмени расскажут о трендах индустрии общественного питания и гостеприимства

Бесплатные семинары "Современные тенденции, тренды, инновационные подходы в индустрии гостеприимства и общественного питания" состоятся в Тюмени 11 ноября.

В Тюменской области стали реже брать ипотеку, чаще — потребительские кредиты

Совокупная задолженность населения области по всем видам кредитов увеличилась в годовом выражении на 16% и достигла на 1 октября 2019 года 800 млрд рублей.