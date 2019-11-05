Тюмень за день: 5 ноября

Проект бюджета Тюмени обсудят на публичных слушаниях

Публичные слушания пройдут во дворце творчества и спорта "Пионер" 14 ноября.

В Тюмени почти две недели ищут пропавшего Александра Бусыгина

Тюменец ушел из дома еще 25 октября.

По улице Полевой пустят автобусы

Маршруты № 11, 17, 24, 40, 68 вернутся к основным схемам движения.

20 млн саженцев сосны и ели вырастили в 2019 году тюменские теплицы и питомники

Теплицы расположены в Тюменском, Вагайском, Тобольском, Исетском, Упорововском и Нижнетавдинском районах. Лесные питомники находятся в 18 лесничествах из 22 имеющихся.

В Тюмени сократились инциденты на теплосетях

Заместитель главы города Павел Перевалов сообщил, что с каждым годом число аварий уменьшается: "Мы мониторим ситуацию. Так, в этом году произошло сто сорок два инцидента. Самой напряженной была первая неделя отопительного сезона. Отмечу, что в прошлом году за этот период отмечено сто шестьдесят девять инцидентов".