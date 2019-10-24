Тюмень за день: 24 октября

В регионе выявлено более 2400 нарушений закона о противодействии коррупции

Возбуждено 32 уголовных дела.

В Тюмени создают концепцию гостевых улиц

Улицы планируется сделать более освещенными, фасады зданий привести к единому стилю, на них появится единая система колористического и светового дизайна, будет внедряться городской дизайн-код.

Тюмень считают удобной для жизни 88% горожан

Исследование провел Финансовый университет при правительстве РФ.

В Тюмени появится единый центр озеленения

Планируется, что свою работу центр начнет 1 января 2020 года на базе Леспаркхоза.

В Тюменской области с июня ищут пропавшего Владимира Логунова

мужчина ушел из жилого вагончика в лесном массиве вблизи деревни Бигила Ярковского района.