Тюмень за день: 24 октября

В регионе выявлено более 2400 нарушений закона о противодействии коррупции
Возбуждено 32 уголовных дела.
В Тюмени создают концепцию гостевых улиц
Улицы планируется сделать более освещенными, фасады зданий привести к единому стилю, на них появится единая система колористического и светового дизайна, будет внедряться городской дизайн-код.
Тюмень считают удобной для жизни 88% горожан
Исследование провел Финансовый университет при правительстве РФ.
В Тюмени появится единый центр озеленения
Планируется, что свою работу центр начнет 1 января 2020 года на базе Леспаркхоза.
В Тюменской области с июня ищут пропавшего Владимира Логунова
мужчина ушел из жилого вагончика в лесном массиве вблизи деревни Бигила Ярковского района.
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