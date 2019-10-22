На улице Орджоникидзе ограничат парковку

11:40 22 октября 2019
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В Тюмени запрет на стоянку и остановку транспорта введут на улице Орджоникидзе на участке от улицы Володарского до улицы Республики, за исключением мест, обозначенных дорожными знаками "Парковка".

Ограничение начнет действовать с 11 ноября 2019 года. Как сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это необходимо для упорядочения парковки транспорта и повышения пропускной способности улицы Орджоникидзе.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

Теги: дорожное движение
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