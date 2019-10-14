Тюмень за день: 14 октября

18:00 14 октября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменская область третья по вводу жилья среди регионов

Наш регион уступает лишь Ленинградской и Московской областям.

Тюменцам напоминают, как распознать инсульт

Если хоть один из этих пунктов подтвердится, сразу вызывайте скорую помощь.

Тюменская больница выплатит пациенту компенсацию за причиненный вред

Суд взыскал с Областной клинической больницы №2 в пользу тюменца 250 тыс. рублей.

Директор тюменского мебельного магазина похитил у клиентов 1,5 млн рублей

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

В Тюмени частично перекроют улицу Ванцетти

Ограничение будет действовать с 15 октября до 10 ноября 2019 года.

Теги: Тюмень за день
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2019