Тюмень за день: 14 октября

Тюменская область третья по вводу жилья среди регионов

Наш регион уступает лишь Ленинградской и Московской областям.

Тюменцам напоминают, как распознать инсульт

Если хоть один из этих пунктов подтвердится, сразу вызывайте скорую помощь.

Тюменская больница выплатит пациенту компенсацию за причиненный вред

Суд взыскал с Областной клинической больницы №2 в пользу тюменца 250 тыс. рублей.

Директор тюменского мебельного магазина похитил у клиентов 1,5 млн рублей

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

В Тюмени частично перекроют улицу Ванцетти

Ограничение будет действовать с 15 октября до 10 ноября 2019 года.