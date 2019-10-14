Тюмень за день: 14 октября

Тюменская область третья по вводу жилья среди регионов
Наш регион уступает лишь Ленинградской и Московской областям.
Тюменцам напоминают, как распознать инсульт
Если хоть один из этих пунктов подтвердится, сразу вызывайте скорую помощь.
Тюменская больница выплатит пациенту компенсацию за причиненный вред
Суд взыскал с Областной клинической больницы №2 в пользу тюменца 250 тыс. рублей.
Директор тюменского мебельного магазина похитил у клиентов 1,5 млн рублей
Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
В Тюмени частично перекроют улицу Ванцетти
Ограничение будет действовать с 15 октября до 10 ноября 2019 года.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru