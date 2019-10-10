Тюмень за день: 10 октября

С начала 2019 года 837 многодетных семей получили в Тюменской области участки под дома
83 из них — в прошлом месяце.
В трех районах Тюменской области зафиксированы лесные пожары
Причина возникновения пожаров в Сладковском и Вагайском районах — неосторожное обращение с огнем со стороны местного населения.
На улице Малыгина сгорела иномарка
Одна из основных версий возникновения пожара — неисправность систем и узлов автотранспортного средства.
На улице Невской почти на два года ограничат движение
Там пройдут работы по строительству инженерных коммуникаций.
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