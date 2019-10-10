Тюмень за день: 10 октября

С начала 2019 года 837 многодетных семей получили в Тюменской области участки под дома

83 из них — в прошлом месяце.

В трех районах Тюменской области зафиксированы лесные пожары

Причина возникновения пожаров в Сладковском и Вагайском районах — неосторожное обращение с огнем со стороны местного населения.

На улице Малыгина сгорела иномарка

Одна из основных версий возникновения пожара — неисправность систем и узлов автотранспортного средства.

На улице Невской почти на два года ограничат движение

Там пройдут работы по строительству инженерных коммуникаций.