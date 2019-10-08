У автобуса №158 добавятся остановки

В Тюмени в схему движения маршрута №158 "з-д Медоборудования – с/о Искатель" включаются остановки "Въезд в пос. Винзили" и "поворот на ТЭЦ 2" при движении в сторону улицы Монтажников. Измененная схема начнет действовать с 19 октября.

Узнать расписание автобуса можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.