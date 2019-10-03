Тюмень за день: 3 октября

Фото Александра Переторонина

Тюменские депутаты пересмотрели положение о наградах

На очередном заседании Тюменской городской думы депутаты приняли новое Положение о поощрениях муниципального образования городской округ город Тюмень, которым утвердили введение в систему поощрений нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью". Это будет вторая по значимости награда после звания "Почетный гражданин города Тюмени".

В ГИБДД назвали самые аварийные участки дорог Тюмени

В 2019 году в областном центре автоинспекторы зафиксировали 12 аварийных мест, где произошло 3 и более дорожно-транспортных происшествий. В ГИБДД отмечают, что число опасных участков снижается — в 2018 году их было более 50.

Тюменские турагенты изучили опыт московских коллег

Передовой опыт московских коллег изучили представители тюменской туриндустрии в рамках обучающей программы, организованной Агентством туризма и продвижения Тюменской области совместно с Ассоциацией туроператоров России.

В Тюмени открылась первая в России Школа юных нейроинженеров

Глубокое обучение (по-английски — Deep Learning) — совокупность методов и технологий машинного обучения для построения нейросетевых систем искусственного интеллекта. Как считают в компании "Объединение когнитивных ассоциативных систем" (ОКАС), чем раньше начнешь вникать в эту область, тем лучше.

Есть ли на тюменских прилавках настоящий кефир?

Качество молочной и кисломолочной продукции – тема, волнующая многих покупателей. Среди всего разнообразия на прилавках по-настоящему полезных и натуральных продуктов не так уж много. Могут ли тюменцы быть уверенными в пользе кефира, рассказал директор по производству АО "Золотые луга" Виктор Кнауб.

Самых активных и спортивных ждут на фестивале "Будь здорова, Тюмень"

В рамках празднования городского осеннего Дня здоровья 6 октября откроется масса интересных площадок для жителей и гостей Тюмени. МЕДИНФО 72 в этой статье расскажет, как провести время 6 октября, вам останется только выбрать!