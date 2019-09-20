Тюменские дачные автобусы будут ходить реже

В Тюмени работа дачных маршрутов продолжится до 28 октября. Однако, по сообщению Тюменьгортранса, с 30 сентября часть из них станет курсировать реже.

Число рейсов сократится на маршрутах № 97, 98, 99, 100, 100к, 119, 120, 124, 128, 128к, 129, 138, 140, 143, 145, 151, 153, 155 и 158. Остальные автобусы будут ходить по-прежнему расписанию.

Информацию о работе дачных маршрутов можно узнать на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень.Транспорт" или уточнять через информационно-справочную службу МКУ "Тюменьгортранс" по телефону 8-800-250-0722.