У маршрутов №65 и №76 появятся еще две остановки

В Тюмени в схемы движения автобусов №65 "с/о Степное — ЖК Юбилейный" и №76 "улица Газопромысловая — РОВД Тюменского района". Обновленные схемы начнут действовать с 28 сентября 2019 года, сообщает Тюменьгортранс.

Расписание автобусов доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.