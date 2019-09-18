У маршрутов №65 и №76 появятся еще две остановки

09:20 18 сентября 2019
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В Тюмени в схемы движения автобусов №65 "с/о Степное — ЖК Юбилейный" и №76 "улица Газопромысловая — РОВД Тюменского района". Обновленные схемы начнут действовать с 28 сентября 2019 года, сообщает Тюменьгортранс. 

Расписание автобусов доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: общественный транспорт , остановки
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