В Тюмени оштрафовали организатора квест-рума

В Тюмени к административной ответственности привлекли организатора квест-комнаты. Его оштрафовали за нарушение закона о защите детей от информации.
В ходе проверок деятельности квест-комнат, предоставляющих несовершеннолетним услуги по прохождению квестов, внимание прокуратуры привлекла организация квест-игры "Очень странные дела" с возрастным ограничением 12+.
"К участию был допущен 11-летний мальчик. Выйдя из квест-комнаты, несовершеннолетний отказался продолжать игру, так как ему стало страшно из-за жуткой музыки и темноты в комнате", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В итоге руководителя фирмы, организовавшей мероприятия, по решению суда оштрафовали на 5 тыс. рублей за нарушение по ч.1 ст.6.17 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию).
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru