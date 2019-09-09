В Тюмени оштрафовали организатора квест-рума

В Тюмени к административной ответственности привлекли организатора квест-комнаты. Его оштрафовали за нарушение закона о защите детей от информации.

В ходе проверок деятельности квест-комнат, предоставляющих несовершеннолетним услуги по прохождению квестов, внимание прокуратуры привлекла организация квест-игры "Очень странные дела" с возрастным ограничением 12+.

"К участию был допущен 11-летний мальчик. Выйдя из квест-комнаты, несовершеннолетний отказался продолжать игру, так как ему стало страшно из-за жуткой музыки и темноты в комнате", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В итоге руководителя фирмы, организовавшей мероприятия, по решению суда оштрафовали на 5 тыс. рублей за нарушение по ч.1 ст.6.17 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию).