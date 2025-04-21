За неделю в Тюменской области ликвидировано 13 ландшафтных пожаров

За прошедшую неделю на территории Тюменской области произошло 13 ландшафтных пожаров на общей площади 60,72 гектаров. За нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима к административной ответственности привлечены 8 граждан, сообщает Гу МЧС по ТО.

Всего в регионе с начала пожароопасного сезона произошел 41 ландшафтный пожар на общей площади 138,11 гектаров. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 36 ландшафтных пожаров на площади 178, 23 гектаров.

По состоянию на 21 апреля действующих ландшафтных пожаров не зарегистрировано.

Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает, что за разведение огня на землях любых категорий, виновные будут привлечены к ответственности по части 2 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Для граждан штраф составляет от 10 000 до 20 000 рублей, для должностных лиц — от 30 000 до 60 000 рублей, для юридических лиц — от 400 000 до 800 000 рублей.