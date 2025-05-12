Два ландшафтных пожара за сутки потушили в Тюменской области

За прошедшие сутки, с 11 по 12 мая, в Тюменской области зарегистрировано два ландшафтных пожара, площадь которых превышает 0,2 гектара. Все пожары ликвидированы.

К тушению ландшафтных пожаров привлекались 10 человек и 3 единиц техники, в том числе 6 специалистов Тюменской авиабазы и 1 единица техники; 1 сотрудник Противопожарной службы Тюменской области и 1 единица техники; 3 добровольных пожарных и 1 единица техники.

С 5 апреля в нашем регионе действует особый противопожарный режим. В этот период гражданам запрещается посещать леса, проводить пожароопасные работы, жечь сухую траву, включая придорожные полосы, а также разводить костры.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы: для граждан - до 20 тысяч рублей; для должностных лиц — до 60 тысяч рублей; для юридических лиц — до 800 тысяч рублей. Помимо административной, может наступить и уголовная ответственность.

Граждане, сообщившие достоверную информацию о виновнике ландшафтного пожара, могут получить выплату в размере 40 тысяч рублей, а те, кто оказал содействие в задержании нарушителя, — 50 тысяч рублей.