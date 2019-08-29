В Тюменской области штормовое предупреждение

В течение суток, 30 августа и ночью 31 августа, на юге Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу Тюменского гидрометцентра, ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 15–20 м/с.

Жителям Тюменской области в непогоду рекомендуют соблюдать ряд правил. При сильном ветре не находиться вблизи рекламных щитов и конструкций, больших деревьев, линий электропередач, дорожных знаков. При сильном ливне — не спускаться в углубленные помещения. Необходимо быть внимательными на автодорогах, воздержаться от дальних поездок, не отпускать детей одних на улицу, следить за безопасностью больных и пожилых людей.