Тюмень за день: 27 августа

У маршрута №36 меняется расписание
В Тюмени с 1 сентября меняется расписание маршрута №36 "Центральный рынок — с/о Лаванда". В ближайшее время обновленное расписание появится на остановочных пунктах по маршруту следования.
Участок улицы Немцова закроют для транспорта
В Тюмени с 5 сентября до 15 октября 2019 года будет прекращено движение транспорта по улице Немцова на участке от здания № 43/1 до улицы Даудельной. Здесь пройдут работы на теплосетях.
Тюменки заняли весь пьедестал на Всероссийских соревнованиях по велоспорту на треке
Спортсменки сборной команды Тюменской области завоевали медали всех достоинств на завершившихся в Омске соревнованиях по велосипедному спорту на треке, показав 100% результат в дисциплине трек-омниум.
Наталья Кузютина стала второй на чемпионате мира по дзюдо
Тюменка Наталья Кузютина завоевала серебро чемпионата мира по дзюдо среди мужчин и женщин, который проходит в Токио. В состязаниях ожидается участие более 800 спортсменов из 147 стран мира.
Клиники России повышают качество обслуживания пациентов с помощью IT-разработки тюменцев
Тюменцы разработали программно-аналитический комплекс управления медицинским учреждением Matrix GO. Его удобство и преимущество оценили уже в 40 городах России.
Повлияют ли новые правила продажи "молочки" на цены? Мнение эксперта
Новые правила продажи "молочки" действуют в России с 1 июля. Согласно документу, продукция без заменителей молочного жира визуально выделяется на полках с помощью надписи "Без заменителя молочного жира".
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