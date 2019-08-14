Тюмень за день: 14 августа

Александр Моор: Тюменская область была и остается опорным краем страны

14 августа Тюменская область отмечает 75-летний юбилей со дня основания. Глава региона Александр Моор в видеопоздравлении землякам подчеркнул, что сама дата образования региона, 1944 год, определила его судьбу: Тюменская область была и остается опорным краем страны. Губернатор отметил огромный вклад всех поколений в развитие региона и напомнил, что от инициативности, неравнодушия каждого из нас зависит то, как Тюменская область будет жить и развиваться дальше:

В Тюмени стартует очередная "Тюменская марка"

Конкурс среди предпринимательства "Тюменская марка" ежегодно претерпевает изменения. Новый не станет исключением. В этом году конкурс продлится сто дней, его участниками станут 80 субъектов малого и среднего бизнеса, вместо народных экспертов их работу и достижения будут оценивать профессионалы, а завершится мероприятие традиционной масштабной выставкой.

Юбилей Тюменской области покажут в прямом эфире

Прямую интернет-трансляцию праздничных мероприятий в честь 75-летия Тюменской области смогут посмотреть даже те, кто находится далеко за пределами Тюмени.

Владимир Путин поздравил Тюменскую область с юбилеем

В официальной телеграмме президент России отметил значимость региона-лидера для страны и поблагодарил жителей Тюменской области за любовь к родному краю:

У автобусов № 140, 142, 145 добавится остановка

В Тюмени с 17 августа в схемы движения маршрутов № 140 "з-д Медоборудования — с/о Незабудка", № 142 "з-д Медоборудования — с/о Приволье", № 145 "з-д Медоборудования — Самотлор" включается остановочный пункт "ул. Клубничная". Он расположен на улице Магистральной в районе дома № 19.

На Текутьевском бульваре откроется новая выставка

Завтра, 15 августа, в 11.00 на Текутьевском бульваре откроется выставка "Тюмень глазами художника, фотографа, путешественника". Экспозиция создана на основе одноименного альбома доктора искусствоведения Натальи Сезёвой. Второе, дополненное и переработанное издание вышло в этом году.