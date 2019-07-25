Тюмень за день: 24 июля

Фото Дмитрия Сиялова

В Тюмени к 2020 году появится Центр спортивной гимнастики

Строительство центра спортивной гимнастики в квартале улиц Волочаевской–Таежной–Ватутина–Дружбы идет с опережением графика. Объект стоимостью более 442 млн рублей планируется сдать в 2020 году.

Тюменцев приглашают на "Сны улиц"

Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" пройдет в Тюмени уже в четырнадцатый раз 26 и 27 июля.

"Тюмень разгульная": гостей и жителей областной столицы приглашают на веселую экскурсию

Умением праздновать и гулять издавна славился русский народ. Тюменцы не отставали в этом и в старые времена. Во время театрализованной экскурсии "Тюмень разгульная" гости побывают в старинных районах города, где встретятся с мужиками во время кулачного боя, дамой общественного темперамента и клиентом вытрезвителя.

На набережной Тюмени пройдет чемпионат России по футбольному фристайлу

27 июля на тюменской набережной, на площадке фестиваля "Экстрим ЭКСПО-2019" в Тюмени, пройдет чемпионат России по футбольному фристайлу "Subway street champions". В Тюмень съедутся лучшие футбольные фристайлеры страны.

Тюмень готовится к "Скачкам фаворитов" на День города

Традиционное зрелищное событие "Скачки фаворитов — 2019" пройдет 27 июля на тюменском ипподроме. Среди участников конно-спортивных соревнований на лошадях рысистых пород разыграют награды: "Приз 433-летия Тюмени", "Кубок Ермака", "Приз памяти Подаруева Прокопия Ивановича", "Приз будущности".