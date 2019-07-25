В День города автобусы будут ходить до часа ночи

09:15 25 июля 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени на время мероприятий в честь 433-й годовщины со дня основания Тюмени изменятся схемы движения общественного транспорта. Изменения будут действовать с 08:00 27 июля до 01:00 28 июля.

По сообщению Тюменьгортранса, в течение всего дня будет перекрыт участок центральных улиц Республики и Ленина от Перекопской до Ямской. Автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда.

Для удобства горожан режим работы маршрутов №1, 2, 15, 17, 20, 25, 30, 47, 51, 88, 89 будет продлен до 01:00.

С информацией о расписании движения автобусов в праздничные дни можно ознакомиться по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте tgt72.ru или в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".

Теги: День города , общественный транспорт
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2019