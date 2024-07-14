Тюменки смогут поучаствовать в силовых состязаниях на Сабантуе

438 годовщину Тюмень будет отмечать 27 июля. Национальный татарский праздник Сабантуй станет частью программы Дня города. В полдень в парке Заречном начнут работать тематические площадки.

"Выступят исполнители Тюмени, Тюменской области. По доброй традиции к нам приезжают артисты из республики Татарстан, - прокомментировала директор городского департамента культуры Ирина Алексеева. - На площадке пройдут национальные игры и забавы, в частности, борьба на поясах корэш, силовые состязания. Это достаточно интересная и активная площадка".

Мастера различных народных промыслов и ремесел юга Тюменской области проведут мастер-классы, к примеру, по приготовлению национального блюда баурсак. В армрестлинге и поднятии гири смогут попытать удачу не только мужчины, но и женщины.

Не менее увлекательны национальные игры Сабантуя "Милле уенар" - "разбей горшок", "перетягивание палки", "бег с яйцом в ложке" и др.

Гости праздника также смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению окопных свечей "Своих не бросаем". Полная программа празднования 438-летия доступна на официальном сайте тюмень438.рф, сообщает Вслух.ру.

"Мы постарались подготовить программу Дня города так, чтобы интересно было всем. Жителей и гостей ждут традиционные мероприятия, без которых трудно представить праздник, и новые проекты, на которые нас вдохновили тюменцы", - прокомментировал глава города Максим Афанасьев.