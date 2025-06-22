К 15 июля Тюмень преобразится

26 июля Тюмень отметит свой 439-й день рождения. Улицы и общественные пространства завершат украшать до 15 июля. Концепция праздника: "Тюмень – врата Сибири".
"Оформление ко Дню города подчеркнет уникальный характер и красоту Тюмени", - сообщила директор департамента культуры Ирина Алексеева на заседании в гордуме.
Концепция базируется на традициях тюменского зодчества, природных мотивах, символах города и элементах народной культуры. Это позволит сделать праздник визуально запоминающимся, считает директор департамента.
В Тюмени установят праздничные конструкции, флагштоки и т. д. Организации города смогут получить материалы для оформления в единой концепции.
Напомним, что в День города будет работать множество площадок. Центральной станет площадь 400-летия, где выступит Олег Газманов. Праздник закончится салютом, - сообщает Вслух.ру.
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