Инициативы победителей грантового конкурса "Родные города" реализовали в Тюмени

Фото: Тюменское агентство развития креативных индустрий

Тюменское агентство развития креативных индустрий является партнером грантового конкурса "Родные города" компании "Газпром нефть". В День города в Тюмени на праздничных площадках были реализованы несколько проектов победителей конкурса.

Фестиваль кубинских танцев Chaka-Chaka второй год собирает тысячи любителей танцев на набережной. В этом году участников фестиваля ждали мастер-классы от кубинских танцоров и музыкантов, лекции о культуре и истории танцев и концерт живой латиноамериканской музыки.

Для любителей совместного семейного досуга прошел фестиваль тактических видов спорта Tactic Fest. Дети вместе с папами попробовали свои силы в дартсе и стрельбе из лука, поучаствовали в турнирах по лазертагу и пейнтболу, прошли семейные квесты. Всего в фестивале приняли участие более 500 человек.

Любители более спокойного отдыха смогли посмотреть кино под открытым небом на площадке онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс". Одноименный кинофестиваль состоится уже осенью и объединит тысячи участников и зрителей.

До конца года при грантовой поддержке "Родных городов" в Тюмени будут реализованы еще три социальных инициативы, в том числе состоится открытие виртуального выставочного центра "T.Vision", а команда фольклорного проекта "Хоровод времен" продолжит работу над новыми композициями и оцифровкой видеоархивов народных песен.

Евгений Захаров, заместитель генерального директора по организационным вопросам "Газпромнефть-Ямала":

"Грантовый конкурс "Родные города" уже не первый год доказывает, что жители Тюмени – инициативные, креативные и увлеченные. За 4 года в рамках конкурса компания "Газпромнефть-Ямал" поддержала порядка 30 инициатив тюменцев. Многие из них уже стали визитной карточной нашего города и любимыми событиями его жителей и гостей. Так, фестиваль кубинского танца Chaka-Chaka уже второй год превращает городскую набережную в большой танцевальный праздник. Для нас важно быть частью креативной среды региона и поддерживать ее развитие. Новый цикл грантового конкурса стартует уже совсем скоро, и мы приглашаем всех, у кого есть идеи, как сделать родной город лучше, принять в нем участие".

Алексей Краев, генеральный директор Агентства развития креативных индустрий Тюменской области:

"День города всегда наполнен событиями, которые, в том числе, создают творческие и креативные сообщества Тюмени. Эти мероприятия являются украшением большого праздника, и мы уверены, что они будут расти и развиваться. Хочется поблагодарить программу социальных инвестиций "Родные города" и компанию "Газпромнефть-Ямал" за поддержку социальных проектов и инициатив, вклад в развитие нашего города и региона, надеемся, что это сотрудничество продолжится и в дальнейшем".

Наталья Стройкина, автор проекта Chaka-Chaka:

"Наш фестиваль с каждым годом становится интересней – расширяются шоу-программа и образовательная часть, растет число преподавателей. Самое главное для нас – это эмоции участников, горожан, которые приходят на мероприятие. Важно, чтобы каждый из них смог погрузиться в атмосферу праздника, стать его частью. Благодаря грантовой поддержке наш проект стал более масштабным, и мы планируем его развивать".

"Родные города" – программа социальных инвестиций "Газпром нефти". Ее задачей является повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку местных инициатив и собственные проекты в области культуры, образования, экологии, спорта и развития креативных индустрий.