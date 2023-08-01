Лектор Российского общества "Знание" рассказала тюменцам об истории и современности сибирского ковра

Фото Российского общества «Знание»

Представители Российского общества "Знание" приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города Тюмени. Лектор Российского общества "Знание", кандидат исторических наук Наталия Гусева рассказывала тюменцам и гостям города о Сибирских коврах.

В праздничный день на площади 400-летия Тюмени расположилось сразу несколько тематических площадок, не осталось в стороне и российское общество "Знание". На площадке были размещены ковры ручной работы от "Сибирской ковровой фабрики". Наталия Сергеевна знакомила гостей с историей и современностью сибирского ковра.

В настоящее время "Сибирская ковровая фабрика" - единственное в России предприятие, владеющее секретами ковроткачества в русском стиле. Ни один регион не может гордиться таким видом промысла! Уникальные ковры радуют глаз, переносят нашу мысль в причудливый мир фантазий. Каждый цветок на ковре – это звучащее слово, всякий стебелек – пауза между словами. А весь ковер – чье-то светлое повествование о красоте и радости жизни и вместе с тем, это традиционный тюменский орнамент. И на то, чтобы написать такой "рассказ", уходит от трех месяцев до полугода. А прослужить ковер может и сто, и двести лет.

"Сибирский ковер – визитная карточка Тюменской области, настоящее этнокультурное достояние региона. Мастерицы фабрики сохранили махровую традиционную технологию ручного сибирского ковроткачества. В день основания Тюмени жителям и гостям города преподнесли эту удивительную историю, познакомили с особенностями промысла, вовлекли в процесс", - прокомментировал ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

Зрителям любопытно было узнать о коврах ручной работы, которые производятся на территории Тюменской области и пользуются большой популярностью. Взрослые и дети с удовольствием рассматривали видео с техникой вязания и изготовления ковра, а также знакомились с лекцией, которую Наталия Гусева специально подготовила для мероприятия. Самые активные участники лекций получили памятные сувениры от Российского общества "Знание".

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Фото Российского общества "Знание"