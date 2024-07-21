В День города тюменцы могут посетить турнир

27 июля на Вознесенской набережной (левый берег реки Тура) пройдет турнир среди семейных команд в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Регистрация участников начнется в 11:30, а старт в 12:10. В испытаниях смогут принять участие семьи, состоящие из двух взрослых и одного ребенка.

Эстафета проводится в двух группах: I группа – девочки от 8 до 12 лет, взрослые от 18 до 69 лет; II группа – мальчики от 8 до 12 лет, взрослые от 18 до 69 лет.

Командам предстоит выполнить такие упражнения, как сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжки через обруч, перенос митболов и бег в шлепках.

Победители и призеры в группах определятся по наименьшему времени прохождения дистанции.

Предварительные заявки на участие и согласия на обработку персональных данных (в соответствии с установленной формой) необходимо направить до 24 июля по эл. адресу: vfskgto72@mail.ru либо принести лично по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 46.

По материалам департамента по спорту и молодежной политике администрации г. Тюмени.