Тюменцев вновь предупреждают о сильном ветре и обильных осадках

По сведениям Тюменского гидрометцентра, завтра, 23 июля на юге Тюменской области сохранится очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, град, порывы ветра 18–23 м/с.

Тюменцам рекомендуют следить за прогнозами синоптиков, планировать свою деятельность с учетом ожидаемых метеоявлений и прислушиваться к рекомендациям специалистов по безопасности жизнедеятельности.

Главное управление МЧС по Тюменской области напоминает жителям Тюмени:

— во избежание получения травм порывы ветра необходимо переждать в помещении. Если непогода застала вас на улице, постарайтесь укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов;

— держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами. Ни в коем случае не пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями;

— не нужно парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;

— при перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Если вам или кому-либо угрожает опасность, звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России — 101 или в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.