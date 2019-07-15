Тюмень за день: 15 июля

Фото: Вита Шамова

Резиденты Тюменского технопарка представили свою продукцию на Иннопроме-2019

Cвою продукцию и новые технологические решения на выставке представили восемь тюменских компаний, в том числе "Жилищный стандарт", "Орион", "Неокомпозит" и "СибСтрой-Экология", "Тюмень Прибор", "СиМакс", "Джеймс Девелопмент".

Тюменки могут совместить декрет с повышением профессиональных навыков

Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района приглашает женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, пройти курсы повышения квалификации.

Автоматизированное производство гарантирует стабильное качество продукции "Золотых лугов"

Современные россияне давно не испытывают дефицита в выборе продуктов питания. Однако огромный ассортимент продукции, в том числе молочной, и активное развитие пищевой промышленности, порождают массу вопросов относительно качества и безопасности продуктов.

В Тюмени водой спасают от жары дорожные покрытия и газоны

С наступлением жары коммунальные службы Тюмени начали поливать основные городские магистрали, чтобы защитить дорожные покрытия от чрезмерного перегрева и деформации.

Участники "Театрального морского боя" смогут приобрести дешевые билеты на спектакли

В честь 162-го сезона Тюменский большой драматический театр проводит акцию "Театральный морской бой". С 15 июля по 15 августа зрители смогут приобрести билеты в театр за 162 рубля.