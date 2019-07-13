Тюмень за день: 12 июля

Тюменские семьи-долгожители получили медали "За любовь и верность"
Пятнадцать пар из Тюмени и Тюменского района, празднующие в этом году изумрудную, золотую и жемчужную свадьбы накануне Дня семьи, любви и верности получили медали во Дворце бракосочетания в Тюмени.
В Тюмени пройдет Фестиваль садов
Уже становится традицией проведение Фестиваля Садов к Дню города. Ландшафтное сообщество Тюмени в середине июля дарит яркий незабываемый вдохновляющий праздник жителям и гостям города, показывая свое ландшафтное искусство, демонстрируя самые современные методы и подходы в городском и частном озеленении.
Тюменцы "набежали" 21 100 рублей для танцоров-колясочников
Организаторы полумарафона "Стальной характер – АВТОГРАД" 11 июля провели благотворительную акцию на Цветном бульваре. В течение трех часов все желающие проверяли свои силы на беговой дорожке. Накрученные прохожими метры пересчитывались на рубли. В общей сложности тюменцы пробежали 21,1 километр, чем внесли в копилку спортсменов-колясочников Федерации спортивных бальных танцев 21 100 рублей.
Онлайн-школа рассказывает тюменским родителям о речевом развитии детей
Онлайн-проект "Школа ранней помощи" реализуется в Тюмени учебно-практическим центром "Эксперт". Здесь родители получают знания об уходе и воспитании детей с самого рождения. Обучение проводят профессионалы: педагоги, психологи, неврологи, логопеды и другие специалисты.
Куда сходить с детьми в Тюмени 13 и 14 июля?
Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет Топ мероприятий на субботу и воскресенье для всей семьи.
В Тюмени открылся четвертый магазин корейской косметики KEAUTY
В Тюмени расширяется сеть мультибрендовых магазинов корейской косметики KEAUTY. Недавно двери открыл четвертый магазин, который расположился на первом этаже торгового центра "Солнечный".
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