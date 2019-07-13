Тюмень за день: 12 июля

Фото: Вита Шамова

Тюменские семьи-долгожители получили медали "За любовь и верность"

Пятнадцать пар из Тюмени и Тюменского района, празднующие в этом году изумрудную, золотую и жемчужную свадьбы накануне Дня семьи, любви и верности получили медали во Дворце бракосочетания в Тюмени.

В Тюмени пройдет Фестиваль садов

Уже становится традицией проведение Фестиваля Садов к Дню города. Ландшафтное сообщество Тюмени в середине июля дарит яркий незабываемый вдохновляющий праздник жителям и гостям города, показывая свое ландшафтное искусство, демонстрируя самые современные методы и подходы в городском и частном озеленении.

Тюменцы "набежали" 21 100 рублей для танцоров-колясочников

Организаторы полумарафона "Стальной характер – АВТОГРАД" 11 июля провели благотворительную акцию на Цветном бульваре. В течение трех часов все желающие проверяли свои силы на беговой дорожке. Накрученные прохожими метры пересчитывались на рубли. В общей сложности тюменцы пробежали 21,1 километр, чем внесли в копилку спортсменов-колясочников Федерации спортивных бальных танцев 21 100 рублей.

Онлайн-школа рассказывает тюменским родителям о речевом развитии детей

Онлайн-проект "Школа ранней помощи" реализуется в Тюмени учебно-практическим центром "Эксперт". Здесь родители получают знания об уходе и воспитании детей с самого рождения. Обучение проводят профессионалы: педагоги, психологи, неврологи, логопеды и другие специалисты.

Куда сходить с детьми в Тюмени 13 и 14 июля?

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет Топ мероприятий на субботу и воскресенье для всей семьи.

В Тюмени открылся четвертый магазин корейской косметики KEAUTY

В Тюмени расширяется сеть мультибрендовых магазинов корейской косметики KEAUTY. Недавно двери открыл четвертый магазин, который расположился на первом этаже торгового центра "Солнечный".