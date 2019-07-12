Тюмень за день: 11 июля

Многодетные семьи Тюмени смогут быстрее решить жилищные вопросы

В очереди на улучшение жилищных условий в департаменте имущественных отношений администрации Тюмени состоят 64 семьи. На июньском заседании гордумы депутаты приняли изменения в нормативный правовой акт, согласно которым многодетные семьи вместо одной большой смогут получить несколько квартир.

Тюменцам предложили набегать рубли для благотворительности

Благотворительная акция проходит сегодня, 11 июля, на Цветном бульваре. Около центральной арки установлена беговая дорожка, на которой с 11:00 до 14:00 прохожие могут пробежать сколько хочется. Получившийся пробег "пересчитают" из расчета один метр – один рубль. Средства будут направлены на поддержку спортсменов-колясочников Федерации спортивных бальных танцев Тюменской области.

Тюменские хирурги удалили у ребенка второй пищевод

Детские хирурги ОКБ №2 прооперировали девятимесячную девочку с удвоением пищевода — редкой врождённой патологией, крайне сложно поддающейся диагностике. Хирургическое лечение выполнено по малоинвазивной методике. Уже вечером в день операции ребёнок стал принимать питание через рот, через сутки полностью активизировался, а на пятый день малышка вместе с мамой отправилась домой.

Центр занятости населения проведет профориентационный День семьи, но не бесплатно

Центр профориентации Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района посещают и те и другие 20 июля приглашает подростков и взрослых людей на профориентационный День семьи.

Топ мероприятий в Тюмени на 12 - 14 июля

Проект "Афиша Тюмень" представляет традиционный топ мероприятий на предстоящий уикенд. Гостей и жителей Тюмени приглашают на творческие мастер-классы, выставки, вечеринки и другие события.

Центр "Главное здоровье" номинирован на звание лучшей многопрофильной клиники Тюмени

Первый в Тюмени центр интегративной медицины "Главное здоровье" участвует в конкурсе "Народная клиника – 2019 Тюмень", организованном городским изданием "Наша газета".