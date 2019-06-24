Тюмень за день: 24 июня

Вальс на тюменской набережной станцевали около тысячи одиннадцатиклассников
Очередной "Вальс на Набережной" прошел в областной столице 21 июня. Таким образом со школьной жизнью попрощались около тысячи выпускников школ, лицеев Тюмени, а также кадетского училища.
Выпускники ТВВИКУ запустили в небо лейтенантский погон
Выпускники Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова отпраздновали окончание учебы. Торжесвенная церемония впервые прошла в центре города. 23 июня молодых офицеров чествовали на площади 400-летия Тюмени.
Розыгрыш сертификата от кулинарной школы "МаксиМ.Класс" проводит "Афиша Тюмень"
Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает сертификат на посещение мастер-класса от кулинарной школы "МаксиМ.Класс". Победитель, имя которого будет известно уже 28 июня, получит сертификат на мастер-класс номиналом 1 500 рублей.
В Тюмени прошла акция "Автоледи — за культуру вождения"
В рамках социальной акции "Автоледи — за культуру вождения!", на автодроме ВОА 23 июня состоялось состязание автолюбительниц, владеющих правами категории B и выше. Девушки участвовали на своих легковых автомобилях. Им предстояло пройти полосу препятствий, а жюри оценивали время и аккуратность прохождения дистанции.
Марина Бакулина: при размещении детсадов в жилых домах нужно учитывать возможные сложности
Изменение требований к размещению детсадов в жилых домах, принятое постановлением правительства Российской Федерации на прошлой неделе, позволит разобраться в сложностях, возникающих у частных детских садов, когда они открываются во встроенно-пристроенных помещениях жилых домов.
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