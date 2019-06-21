Тюмень за день: 21 июня

В Тюмени загорелся дом на улице Хохрякова
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 13:29.
Участок улицы Ленина закроют для транспорта до середины августа
Движение транспортных средств будет организовано в двустороннем режиме по улице Республики.
В Тюменской области создадут цифровой архив медицинских изображений
Создание радиологической информационной системы позволит развивать инструменты анализа и повышать качество и эффективность использования оборудования лучевой диагностики.
Открывается запись в детсады в районах "Ямальский-2" и "Тура"
Подать заявление в новые детские сады можно с помощью подсистемы "Электронный детский сад".
Большая часть пожаров в тюменских лесах возникла по вине человека
Несмотря на низкий класс пожарной опасности, в Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим.
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