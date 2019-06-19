Тюмень за день: 19 июня

Фото Ирины Алькаевой

АрМИ-2019 пройдут в Тюмени в конце июня

Финалы Всероссийских соревнований подразделений инженерных войск "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" АрМИ-2019 пройдут 29 и 30 июня в Тюмени. Местом проведения станет учебный полигон на озере Андреевском Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени Прошлякова.

Научиться спасать людей может каждый тюменец

Более 4 000 жителей Тюмени прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи. Занятия проходят на станции скорой помощи, расположенной по адресу: улица Немцова, 34. Записаться на курс можно по телефону: 8-922-070-38-08.

Развитие Тюмени обсудят на урбанистическом форуме

Первый урбанистический форум пройдет в Тюменском технопарке 24 и 25 июня. Эксперты обсудят вопросы создания новых проектов благоустройства, архитектуры и ландшафтного дизайна территорий городов страны и Тюменской области.

В Тюмени пройдет хакатон по разработке городских приложений

Со 2 по 3 июля в Тюмени пройдет 48-часовой хакатон "Город в кармане". Цель хакатона — разработка приложений и сервисов, улучшающих жизнь в городе.

Тюменцы вновь отправятся в экспедицию "Сибиряки: дорогами побед"

Утром 22 июня из Тюмени стартует патриотическая экспедиция "Сибиряки: дорогами побед", посвященная 75-летию Великой Победы и подвигам наших земляков в годы Великой Отечественной войны. В течение дня участники вело- и автопробега преодолеют более 100 км по маршруту Тюмень – Червишево – Богандинский –Ялуторовск – Памятное.