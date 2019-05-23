Жителей Тюменской области предупреждают о сильном ветре

По информации Тюменского гидрометцентра, завтра, 24 мая, на юге Тюменской области ожидаются неблагоприятные погодные явления.
По прогнозу синоптиков, местами возможны сильные порывы ветра 22–27 м/с, вероятны дождь, гроза, град. Явление сохранится до конца суток 24 мая.
Жителям Тюменской области рекомендуют пережидать порывы ветра в помещении, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть, а также не парковать авто вблизи деревьев и рекламных конструкций.
Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России — 101 или 112.
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