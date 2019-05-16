Тюменцев предупреждают о приближающейся непогоде

По данным Тюменского гидрометцентра, завтра, 17 мая, на территории Тюменской области прогнозируются неблагоприятные погодные условия.

В пятницу, по прогнозу синоптиков, облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза, ветер южный ночью 6–11 м/с, днем 8–13 м/с, местами порывы 15–20 м/с, температура ночью +5...+10ºC, местами +0...+5ºC, днем +15...+20ºC, местами +20...+25ºC.

Главное управление МЧС по Тюменской области рекомендует жителям пережидать сильные порывы ветра в помещении, на улице держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть, а также не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России "101" или в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру "112".