Тюмень за день: 26 апреля

Фото Ирины Алькаевой

Тюменские поликлиники сообщают о графике работы на майские праздники

На время праздничных выходных все городские поликлиники Тюмени будут работать в соответствии с утвержденным графиком.

Тюменcкий конкурс "Народный кутюрье-2019" стал межрегиональным

Финал конкурса "Народный Кутюрье" объединил 33 участника из Тюмени, Тобольска, Нижнего Тагила, Омска и других городов. Проекту три года, но за пределы региона он вышел впервые.

Благотворительный фонд "Золотое детство" вновь предлагает школьникам обменять отличные оценки на подарки

Розыгрыш в рамках традиционной городской акции "Золотая голова – золотые пятерки!" состоится 28 апреля по адресу: ул. Республики, 46. Регистрация в 10:00, начало розыгрыша в 11:00.

Более 270 проектов заявилось на битву стартапов Innoweek-2019

Завершился прием заявок на битву стартапов III инновационного форума Innoweek, который пройдет с 21 по 24 мая в Тюменском технопарке. На конкурс поступило более 270 заявок от проектов из России и ближнего зарубежья. По итогам будет определен список финалистов, в который войдут 50 лучших высокотехнологичных проектов.

Тюменским спортсменам вручили кубок за победу в Спартакиаде учащихся России

Делегация спортсменов Тюменской области получила заветный кубок победителя IX зимней Спартакиады учащихся России 2019 года. Награждение состоялось накануне, 25 апреля, в министерстве спорта Российской Федерации.

ОСШОР Л.Н.Носковой объявляет о наборе спортсменов на новый сезон

Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой объявляет о начале приема заявлений спортсменов на участие в просмотровых тренировочных сборах, сообщили в пресс-службе учреждения.